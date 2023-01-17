Спорт 17 января 2023, 03:17 Триколор развернули на матче украинки и россиянки на Australian Open Фанаты развернули флаг России на матче украинки Байндль на Australian Open РИА «Новости»

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В первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису играли россиянка Камилла Рахимова и украинка Катерина Байндль. Во время матча болельщики на трибунах вывесили российский флаг, сообщило РИА «Новости».

Рахимова уступила Байндль со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6. Во время игры на трибунах заметили несколько фанатов с флагом России в руках. Один из болельщиков также был одет в российскую атрибутику, а на другом была футболка с изображением Владимира Путина.

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Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко прокомментировал этот эпизод в Twitter, призвав организаторов Australian Open «применить политику нейтрального флага».

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Ранее стало известно, что руководство Федерации тенниса Австралии не стало отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Открытом чемпионате.Открытый чемпионат Австралии — 2023 проходит с 16 по 29 января.

После объявления специальной операции на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать на соревнования спортсменов из России и Белоруссии.