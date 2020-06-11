Полузащитника «Тоттенхэма» не допустили к игре из-за шутки про COVID-19

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли пропустит матч 30-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Причиной послужила неудачная шутка про коронавирусную инфекцию.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала футболиста за саркастический пост про COVID-19 в соцсетях. Как сообщила пресс-служба клуба, помимо этого 24-летний полузащитник заплатит штраф 50 тысяч фунтов и пройдет очный курс на знание правил ассоциации.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 июня. Он будет первым для обеих команд после возобновления чемпионата Англии, остановленного из-за распространения коронавируса.

Возобновится и российский футбол. Ранее клубы РПЛ утвердили на общем собрании правила проведения российских футбольный матчей. Они вступят в силу после утверждения исполкомом РФС. 15 мая исполком РФС принял решение доиграть сезон. Он возобновится с 21 июня.