Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Сезон Российской премьер-лиги возобновят с 21 июня. Соответствующее решение принял исполком РФС.

«Решения исполкома РФС: сезон Тинькофф РПЛ возобновится 21 июня, командам разрешено делать по пять замен в матче», — сообщил в Twitter Российский футбольный союз.

Также исполком решил, что 15-е и 16-е места в Футбольную национальную лигу выбывают в Олимп-ФНЛ, а взамен оттуда в РПЛ поднимутся двое лучших. Кроме того, сезоны в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге завершены по состоянию на 17 марта.

«Сезон Олимп-Кубка России возобновится 21 июня. Командам разрешено делать по пять замен в матче. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемической ситуации», — отмечается в сообщении.

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что очень рад возобновлению сезона. Старт матчей в конце июня даст футболистам время на подготовку.

«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», — сообщил он.

При этом Прядкин пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасность всех участников футбольных матчей.

Ранее РПЛ предложила клубам завершить чемпионаты 2 августа. Речь шла о старте сезона 21 июня или же 28 июня. Футбольные соревнования приостановили в России в марте из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин 11 мая объявил о переходе к постепенной отмене ограничений в стране.