Польский депутат раскритиковал ситуацию с российским флагом на чемпионате мира

Федерация шашек Польши совершила глупость, убрав российский флаг со стола игроков в финале чемпионата мира. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат польского парламента Януш Корвин-Микке.

Он подчеркнул, что со своей стороны выразил всестороннюю симпатию российской спортсменке Тамаре Тансыккужиной.

«Это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе — это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета», — заявил Януш Корвин-Микке.

Депутат подчеркнул, что польская спортсменка, в отличие от организаторов, повела себя достойно, когда в знак солидарности убрала свой флаг.

В финал мирового первенства вышли россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. В четвертом раунде бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий вышел к столу и снял с него наклейку с именем спортсменки и забрал небольшой флаг.

Сам он заявил, что выполнил требование руководителя WADA, который пригрозил исключить Всемирную федерацию шашек из состава антидопингового агентства.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за сложившуюся ситуацию, а Наталья Садовская в знак солидарности убрала со стола свой флаг.

Как сообщило РИА ФАН, на инцидент отреагировали в федерации шашек России. Президент организации Анатолий Никитин заявил, что польская сторона и международная федерация получили ноту протеста. Сама Тамара Тансыккужина заявила, что действия судьи выбили ее из колеи.