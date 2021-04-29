«Я только об этом думала»: россиянка высказалась о скандале на ЧМ по шашкам в Польше

Чемпионка мира по шашкам, россиянка Тамара Тансыккужина рассказала, о чем подумала, когда во время партии вдруг унесли флаг России. Она отметила, что это было большой неожиданностью для нее и выбило ее из колеи.

В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» спортсменка рассказала, что человек, который убрал российский флаг, Яцек Павлицкий, потом оправдывался, что не мог поступить иначе.

«Я всю партию играла и только об этом думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. За счет того, что выбили из колеи, ситуация усложнилась в позиции, времени было мало, и я проиграла, — сказала Тансыккужина.

По ее словам, после окончания партии Павлицкий сказал ей, что на него надавили чиновники и фактически сказали: «Или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA».

Россиянка отметила, что ей сложно понять логику этих людей. По ее словам, если разозлить оппонента, все может повернуться в обратную сторону.

Финальный матч проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. В нем принимают участие россиянка Тамара Тансыккужина и представительница принимающей стороны Наталья Садовская. Победу одержит спортсменка, которая первой наберет 54 очка. В четвертом раунде прямо по ходу партии организаторы турнира неожиданно решили убрать российский флаг со стола.

В Кремле посчитали досадным происшествием такое решение. Дмитрий Песков предположил, что проигрыш россиянки может быть связан именно с этим происшествием.

Федерация шашек России в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу скандала. Вице-президент организации Анатолий Шкодин в разговоре с «360» назвал произошедшее психологическим давлением.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за ситуацию с российским флагом.