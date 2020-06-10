«Поговорил с сыном»: менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца спортсмена

При этом он отметил, что, несмотря на улучшения, ситуация все еще остается серьезной.

«Он поправляется. Он открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак», — рассказал Абдель-Азиз и добавил, что Абдулманапу удалось поговорить со своим сыном и улыбнуться ему.

19 мая появилась информация, что у Нурмагомедова-старшего ухудшилось состояние и его подключили к аппарату, который насыщает кровь кислородом. Самостоятельно дышать он не мог.

Сам Хабиб рассказал, что год назад отец перенес операцию на сердце, но в этот раз снова потребовалось хирургическое вмешательство. По данным СМИ, осложнение началось после заражения коронавирусом.

Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в Москву с подозрением на пневмонию еще в конце апреля. Он простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы в горах недалеко от Махачкалы. Но после возвращения к врачам он обращаться не стал. После того, как он впал в кому, его перевезли на лечение в Москву.