Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

По его словам, «у дяди состояние такое стабильно тяжелое». «Чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но таких хороших новостей особо нет», — заключил Умар.

57-летнего отца Хабиба госпитализировали с подозрением на коронавирус в конце апреля. После госпитализации он поблагодарил врачей скорой помощи. На своей странице в Instagram Нурмагомедов-старший назвал медиков «воинами и спасителями в белых халатах». Он заболел в горах и долго отказывался ехать в больницу.

Через некоторое время Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии своего отца в Instagram. Боец уточнил, что из его ближайшего окружения были инфицированы коронавирусной инфекцией около 20 человек. Многие лежали в реанимации, некоторые умерли. Он призвал земляков не ходить в гости на мусульманский праздник Ураза Байрам. «Надо объединиться и показать дисциплину», — призвал спортсмен дагестанцев.