Подростки-футболисты из «Ростова» забили гол «Сочи» на первой минуте

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил год в ворота соперника на 52-й секунде. Очко своей команде он принес на матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает Championat.com, игра проходит в Сочи, на стадионе «Фишт». Спортсмен отправил мяч в ворота «Сочи» после красивой комбинации и паса в исполнении Данила Хромова.

На днях основная команда «Ростова» и тренер ушли на двухнедельный карантин. У шести игроков анализы на коронавирус показали отклонения от нормы.

На защиту клуба привлекли подрастающее поколение. Костяк команды составляют игроки 2003 года рождения. На поле команду вывел старший тренер дубля Заурбек Тедеев.