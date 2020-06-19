«Локо» без Семина, «Ростов» без основы. Каким будет старт чемпионата России по футболу после перерыва

Чемпионат России по футболу выходит из самоизоляции. Первые матчи 23 тура пройдут уже вечером 19 июня. Однако непонятно, каким будет старт после перерыва. «Локомотив» выйдет на поле с новым тренером. А вместо отправленной на карантин основы «Ростова» противостоять «Сочи» будут игроки и наставник молодежки.

19 июня после перерыва из-за коронавируса в России возобновится футбольный чемпионат. Первые матчи между «Крыльями» и «Ахматом», а также «Сочи» и «Ростовом» проведут вечером 19 июня. На следующий день сыграют «Урал» с «Рубином», «Арсенал» со «Спартаком» и ЦСКА с «Зенитом». А 22 июня на полях встретятся «Уфа» с «Тамбовом», «Локомотив» с «Оренбургом» и «Краснодар» с «Динамо».

Перед перерывом лидерами чемпионата были «Зенит» (50 очков), «Локомотив» (41 очко) и «Краснодар» (41 очко). Замыкали таблицу «Рубин», «Крылья» и «Ахмат», набравшие 23, 22 и 21 очко соответственно.

Каким будет старт?

По мнению футбольного комментатора Станислава Рынкевича, старт после перерыва будет похож на возобновление матчей других европейских футбольных лиг. Разумеется, с учетом поправки на разницу в уровне. То есть проблемы, которые были у каких-либо команд, никуда не денутся.

«Футболисты сейчас физически еще не очень хорошо готовы. В российском футболе существует понятие „весенний футбол“. Сейчас, мне кажется, это и будет: не самая лучшая физическая готовность, будет больше борьбы, чем игры, во всяком случае, в матчах с равными по классу соперниками. Будет больше радости не от того, что на поле происходит, а от того, что вообще это происходит», — сказал Рынкевич.

Правда, из-за того, что до конца сезона осталось всего несколько игр, а нерешенных для некоторых команд серьезных задач — много, беречь силы футболисты, скорее всего, не будут. К тому же, в отличие от Ла Лиги, у россиян больше времени на восстановление между матчами. Поэтому есть надежда, что действо на поле все-таки будет динамичным, если этому не помешает жара.

Большинству российских болельщиков придется досматривать чемпионат по телевизору — на стадионы пустят не более 10% зрителей. Насколько их поддержки хватит для зрелищности трансляций, пока не понятно. В Испании для этого «пустили» на стадионы виртуальных зрителей, в других странах — пускают интершум. Возможно, не исключил Рынкевич, последним методом воспользуются и в России.

«Локо» без Семина

Во время паузы «Локомотив» лишился своего, можно сказать, легендарного наставника Юрия Семина. Фанаты потребовали отставки руководства, разумеется, безрезультатно. А известный своими скандальными высказываниями Артем Дзюба назвал решение убрать Семина «позорищем». Теперь команду тренирует серб Марко Николич. Под его руководством железнодорожники одержали победу в контрольном матче с «Тамбовом».

Какой футбол будет «ставить» с железнодорожниками Николич и как изменится их игра, пока прогнозировать сложно. Как правило, при плохих результатах отставка взбадривает команду. Но Семин — особенный для «Локомотива» человек.

«Тут не было конфликта между главным тренером и командой, как это часто бывает при смене. Здесь все-таки было расхождение между главным тренером и руководством. Предсказать, как „Локомотив“ отреагирует на эту историческую перестановку, очень сложно. Это мы увидим только на поле», — пояснил Рынкевич.

Скорее всего, команда по инерции доиграет ЧР на том же уровне, что был до перерыва. По мнению эксперта, железнодорожникам по силам удержать третье место. Но подняться выше у них вряд ли получится.

Омолодившийся «Ростов»

Тяжелая ситуация сложилась в занимающем пока четвертое место «Ростове». Там коронавирус выявили у шести игроков, а весь основной состав и тренера отправили на двухнедельный карантин. Попытки клуба договориться о переносе матча с «Сочи» успехом не увенчались. В итоге защищать цвета клуба на поле будут футболисты молодежки. Самый старший из них — 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Самый юный — 16-летний нападающий Максим Ставцев.

Ситуация довольно странная, считает Рынкевич. В РПЛ могли заранее предположить, что в какой-либо команде может произойти вспышка коронавируса и она не сможет выставить оптимальный состав. И проработать какие-то решения на такой случай. Но если основа быстро вернется в строй, то даже проигрыш «Сочи» вряд ли скажется на дальнейшей игре «Ростова».

«Может быть, это сделает их более злыми, более мотивированными. Такие ситуации, когда клуб оказывается несправедливо обижен, позволяет использовать их как мотивацию и сплотить команду внутри», — заключил комментатор.