«Ростов» выпустит на игру против «Сочи» подростков

«Ростов» решил выставить против «Сочи» молодой состав. Самому старшему игроку «желто-синих» будет 19 лет.

Из-за того, что шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом, а игру проводить нужно, руководство решило привлечь к большому футболу подрастающее поколение.

Новых игроков «Ростова», заявленных на игру против «Сочи», опубликовали на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Судя по этим данным костяк команды будут составлять игроки 2003 года рождения.

Самым старшим футболистом команды будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский, пишет Газета.ru. Самому младшему в январе исполнилось 16 лет, это полузащитник Максим Ставцев.

Матч между «Сочи» и «Ростовом» начнется в 20:00 19 июня. Несмотря на случаи заражения коронавирусом в «Ростове», команды договорились, что не будут переносить игру. Против переноса выступили в «Сочи». Чтобы назначить игру на другую дату, должны были согласиться обе команды.

Из-за вспышки коронавируса в клубе 42 сотрудника «Ростова», включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин.