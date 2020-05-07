Плющенко отказался от шоу и туров, чтобы тренировать Трусову

Евгений Плющенко решил отказаться почти от всех показательных выступлений, чтобы тренировать Александру Трусову в режиме 24 на 7. Фигуристку перешла в его академию от Этери Тутберидзе.

«Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7», — сказал Плющенко в интервью Sport24.

Плющенко объяснил, что, когда только создавал академию, там тренировались спортсмены среднего класса, причем их вел не он сам. Теперь же у знаменитого фигуриста есть собственные группы, с которыми он занимается каждый день. Так же будет и с Трусовой.

Мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиады Евгений Плющенко.

15-летняя фигуристка Александра Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе. Под ее руководством она дважды стала чемпионкой мира среди юниоров, завоевала медали Гран-при и чемпионата Европы уже взрослых соревнований. Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка в одной программе. Теперь она может исполнять их пять.