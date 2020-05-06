СМИ: фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко из-за недостатка внимания

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова сменила тренера. Она ушла от Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко.

Об этом сообщило издание Sport24. По их словам, Плющенко не стал опровергать эту информацию. Фигурист заявил, что пока не комментирует, но пообещал рассказать обо всем через «день-два».

Издание со ссылкой на источники сообщило, что тренер Этери Тутберидзе вместе с дочерью уже два месяца находится в США, и не всегда поддерживает связь со своими ученицами. Именно недостаток внимания и подтолкнул юную фигуристку поменять тренера — она и раньше переживала из-за своего положения в группе.

Еще одной причиной послужил выбор Даниила Глейхенгауза — постановщика всех программ для Тутберидзе. Он отдавал очевидное предпочтение другой фигуристке, которая тренировалась у Тутберидзе — Анне Щербаковой. Постановщик не скрывал, что уделяет ей больше индивидуального времени, потому что именно на нее делает ставку.

Александра Турусова в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне, однако соревнования пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. На чемпионатах России и Европы она заняла третьи места, уступив Алене Косторной и Анне Щербаковой. Обе фигуристки также тренируются в группе Тутберидзе.