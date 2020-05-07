Шах команде Тутберидзе. Трусова ушла к Плющенко и изменила расстановку сил в фигурном катании

Одна из самых талантливых фигуристок России, воспитанница Этери Тутберидзе решила уйти к Евгению Плющенко. Новость о решении Александры Трусовой прервала спортивное затишье из-за коронавирусных ограничений. Ее обвиняют в предательстве, поддерживают, критикуют. Почему переход Трусовой оказался таким важным?

Главный талант

Александре Трусовой всего 15 лет, но она уже поставила несколько рекордов. Девочка родилась в Рязани, именно там встала на коньки и пять лет тренировалась. Потом ее семья переехала в Москву — что примечательно, не из-за спортивных перспектив дочери. В столице Саша Трусова стала тренироваться с Александром Волковым.

Трусова начала работать с Этери Тутберидзе не так давно — в 2016 году. Ей тогда было 12 лет, и она, по собственным словам, искала конкуренции. Собственно, где еще ее искать в женском катании, ведь в последние годы победа на чемпионате мира определяется чуть ли не на тренировках Тутберидзе.

Несмотря на юный возраст, Трусова уже успела собрать медали: она двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы. Но в данном случае это не так важно: она невероятно подняла планку технической стороны фигурного катания, исполняя не просто четверные прыжки, но и каскады с ними.

Трусова вошла в историю два года назад, впервые исполнив два четверных прыжка в женских соревнованиях. Там еще было семь тройных, но на них уже никто не обратил внимание.

Потом Трусова стала первой в истории, кто исполнил три четверных в одной программе, причем в составе каскада.

Из недавних достижений — в одном прокате пять четверных прыжков. Видео с этим прокатом Трусова выложила после того, как стало известно об отмене чемпионата мира в Монреале из-за коронавируса. Поклонники уверены, что, не будь отмены, она бы выиграла эти соревнования.

А еще букмекеры уже сейчас принимают ставки на то, что Александра Трусова выиграет Олимпиаду в 2022 году. Это выглядит именно так: можно поставить на золото Трусовой или на победу какой-либо другой фигуристки, без уточнений.

Борьба и ревность

Трусова пока проигрывала на соревнованиях своим подругам по команде Алене Косторной и Анне Щербаковой. Ревность к последней называют одной из причин перехода Трусовой. Источники издания Sport24 утверждают, что фигуристка чувствовала недостаток внимания и что тренеры отдают предпочтение Щербаковой.

Но сейчас планы у нее и Евгения Плющенко дерзкие. Для этого знаменитый чемпион и тренер даже решил отказаться от части своих показательных выступлений.

«Что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде», — сказал Плющенко Sport24, комментируя переход Трусовой.

То, что Трусова оказалась у Плющенко, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в академии работает Александр Волков, с которым девушка тренировалась до перехода к Тутберидзе. Но, что более интересно, именно Плющенко вот уже несколько месяцев нападает на знаменитую наставницу. Достаточно вспомнить его комментарий на приостановку карьеры Алины Загитовой, где он обращается к Тутберидзе.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что „Тутберидзе тим“ берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться в переманивании», — написал Плющенко в Instagram.

Комментируя нынешний переход, Плющенко объявил, что инициативу проявила спортсменка. Теперь же они просто готовят документы, чтобы оформить все правильно. Пока Трусова все еще числится в столичной школе «Самбо-70».

Вот только директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что с ними переход Трусовой никто не согласовывал, а само по себе это предательство.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — написал Лайшев в Instagram.

Директор школы добавил, что у Тутберидзе много завистников, которые пытаются переманить ее учеников.

Потери Тутберидзе

Тутберидзе теряет своих учеников не в первый и, скорее всего, не в последний раз. Каждый раз новость об уходе девушек от тренера вызывает бурю обсуждений. Но никогда раньше речь не доходила до того, чтобы говорить, будто ее команда может утратить пальму первенства. Ведь и Юлия Липницкая, и Евгения Медведева завоевали свои главные награды у Тутберидзе и для ее команды и потом решили уйти. Даже Алина Загитова приостановила карьеру после победы на Олимпиаде.

Александра Трусова своих главных наград еще не завоевала. Она сейчас находится не просто в хорошей форме — ее считают чуть ли не самой перспективной спортсменкой мира. И это точно усилит команду Евгения Плющенко в предстоящем сезоне. Но у Тутберидзе по-прежнему остаются чемпионка Европы и победитель финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. А осенью обещала вернуться Алина Загитова.

Комментируя уход Трусовой, Тутберидзе сказала, что они просто не могут предлагать спортсменам более заманчивые условия. А теперь просто будут «работать дальше».