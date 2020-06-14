Плющенко исполнил с Трусовой двойной аксель. Видео

Фигуристка Александра Трусова исполнила один из элементов фигурного катания вместе со своим тренером Евгением Плющенко. Видео с тренировки опубликовали в соцсети.

Ролик двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию выложил в Instagram. На кадрах не только Трусова и Плющенко, но и хореограф Дмитрий Михайлов, пишет РБК. Спортсмены синхронно выполнили двойной аксель.

«Разные поколения. Тренеры и спортсмены», — подписал видео Плющенко.

Видео фигуристы записали во время спортивных сборов на базе в Кисловодске.

Александре Трусовой 15 лет. За время своей профессиональной спортивной карьеры она успела стать двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она выиграла два этапа Гран-при и получила бронзовую награду в финале. На чемпионате Европы и чемпионате России фигуристка заняла третьи места.

В конце мая Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив четверной флип. В истории женского фигурного катания еще никто не выполнял этот сложный элемент. Сама девушка призналась, что очень рада такому достижению.