    14 июня 2020, 17:05

    Плющенко исполнил с Трусовой двойной аксель. Видео

    Дарья Бунякова

    Фигуристка Александра Трусова исполнила один из элементов фигурного катания вместе со своим тренером Евгением Плющенко. Видео с тренировки опубликовали в соцсети.

    Ролик двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию выложил в Instagram. На кадрах не только Трусова и Плющенко, но и хореограф Дмитрий Михайлов, пишет РБК. Спортсмены синхронно выполнили двойной аксель.

    «Разные поколения. Тренеры и спортсмены», — подписал видео Плющенко.

    Видео фигуристы записали во время спортивных сборов на базе в Кисловодске.

    Александре Трусовой 15 лет. За время своей профессиональной спортивной карьеры она успела стать двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она выиграла два этапа Гран-при и получила бронзовую награду в финале. На чемпионате Европы и чемпионате России фигуристка заняла третьи места.

    В конце мая Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив четверной флип. В истории женского фигурного катания еще никто не выполнял этот сложный элемент. Сама девушка призналась, что очень рада такому достижению.