Петра Яна отстранили от боев на месяц

А еще спортсмену рекомендовали тренироваться без контакта ближайшие три недели.

Эти ограничения ввели врачи UFC, которые проверили состояние здоровья участников турнира UFC 251. Сама эта процедура — стандартная и нацеленная на заботу о здоровье бойцов.

Петр Ян оказался не единственным отстраненным спортсменом. Из россиян медики попросили временно воздержаться от занятий спортом Максима Гришина, Романа Богатова и Муслима Салихова. Сопернику Яна в предыдущей схватке, бразильцу Жозе Алду, придется отказаться от боев на полтора месяца, также две недели он будет тренироваться без спаррингов.

Петр Ян по прозвищу «Беспощадный» получил звание чемпиона UFC неделю назад. Он не только повторил достижение другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, но и добился этого результата в рекордно короткие сроки. Для получения пояса Яну потребовалось провести семь боев за два года. На заработанный гонорар за победный поединок он пообещал построить дом для своей матери.

Ранее Петр Ян дал совет Хабибу Нурмагомедову перед боем с американцем Тони Фергюсоном. Он считал, что у россиянина будет больше шансов на победу, если бой затянется.