Российский боец смешанного стиля Петр Ян получил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Его соперник Жозе Алдо не смог выдержать такого натиска на ринге, из-за чего потерпел поражение.

«Я не сомневался, что бой пройдет в такой жесткой рубке, в той манере, в которой Петр всегда ведет свои поединки», — заявил «360» четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков.

Он добавил, что в таких жесткий противостояниях есть всегда опасения пропустить удар. Но Ян уже перебил всю лучшую оппозицию.

«Перебил именно так, как перебил сегодня Жозе Алдо. Я, конечно, не думал, что это будет настолько прям уверенно. Я понимал, что бой будет интересным, жестким, но настолько уверенно — просто молодец», — отметил спортсмен.

По словам Минакова, сильная сторона Яна — ударная техника. У него очень собранная манера этой техники. Сам боец во время поединка был сконцентрирован, собран, правильно настроен психологически и мотивирован.

«Видно, что не было ни доли сомнения у него в своей тактике. И не было доли сомнения в победе. Я думаю, что мотивация Петра была гораздо выше, чем мотивация Жозе Алдо, потому что в жизни Алдо уже все это было. Когда у тебя много лет этот пояс, все немного замыливается», — сказал чемпион.

Он отметил, что россиянин был голодным на результат. Кроме того, у него на днях родился ребенок, что тоже стало окрыляющим фактором.

«Все раунды Петр просто давил, давил, давил и в конце просто додавил. Алдо не смог выдержать этого натиска. <…> [У Петра] очень интересные разносторонние комбинации, именно боксерские комбинации, чего мы не видим во многих чемпионских боях. У него хороший бокс, он мастер спорта по боксу. Ему, как никому другому, удается этот бокс применять», — заключил Минаков.

Петр Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок прошел в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.