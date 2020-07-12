Петр Ян стал вторым российским чемпионом UFC. Каким был его путь к триумфу

Одержав победу над Жозе Алду, Петр Ян стал чемпионом UFC — вторым российским бойцом после Хабиба Нурмагомедова, удостоившимся этого титула. Рассказываем, каким был его путь к этому успеху.

После турнира UFC-251, прошедшего в субботу в ОАЭ, в России стало на одного чемпиона в смешанных единоборствах больше: Петр Ян в пятом раунде нокаутировал бразильца Жозе Алду и стал обладателем пояса в легчайшем весе. Таким образом Ян стал вторым российским бойцом, завоевавшим чемпионский титул UFC — после победы Хабиба Нурмагомедова в 2018 году.

Победа Петра Яна получилась красивой и эффектной: уже с первого раунда было заметно преимущество российского бойца. Во втором раунде, казалось, Жозе Алду перехватил инициативу, но вскоре стало понятно, что это лишь хитрый тактический прием россиянина с целью вымотать соперника. Так и получилось: бразилец быстро устал и в двух последних раундах выглядел уже совершенно беспомощным, в основном только пытаясь отбиваться от мощных кулаков Яна. В итоге россиянину удалось не просто победить, но еще и установить рекорд в легчайшем весе за всю историю UFC — 194 значимых удара за неполных пять раундов.

На это событие уже отреагировали другие бойцы. В частности, соотечественник Александр Шлеменко, действующий чемпион Bellator MMA в среднем весе, отметил стиль ведения боя Петра Яна, который направлен не только на результат, но и на зрелищность.

Эта победа — урок для многих. Петр смог показать, что можно драться на результат и в то же время делать это красиво и зрелищно Александр Шлеменко российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе.

При этом Шлеменко отметил, что победа Петра Яна не стала для него сюрпризом: оба бойца относятся к типу «ударников», поэтому Жозе Алду оказался удобным соперником. Поэтому россиянину не пришлось прибегать к серьезным тактическим приемам, он добился результата за счет выносливости и интенсивных тренировок.

Российский самбист и боец смешанных единоборств Виталий Минаков, в свою очередь, отметил, что боксерское прошлое сыграло на руку Петру Яну — поэтому среди бойцов ММА он отличается хорошо поставленной ударной техникой и интересными комбинациями. При этом, как заметил Минаков, далеко не всем удается успешно применять боксерскую технику в ММА.

Я всегда говорил, что чистый бокс в ММА не работает. Но Петр Ян ломает этот стереотип: ему удается комбинировать боксерские комбинации и приемы смешанной борьбы Виталий Минаков самбист, четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо.

Не просто победа, а смена поколений

Но дело не только в тренировках. Виталий Минаков заявил, что Петр Ян был гораздо больше мотивирован на победу, чем соперник.

Жозе Алду десять лет удерживал чемпионский пояс — конечно, мотивация уже не та. А Петр еще голоден до результатов, поэтому и больше заряжен на победу Виталий Минаков самбист, четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо.

Действительно, Петр Ян буквально ворвался в UFC всего лишь два года назад и за это время уже успел одержать семь побед, а теперь еще и завоевал чемпионский пояс — результат впечатляющий.

Но карьера Петра Яна вовсе не была простой. Родился и вырос будущий чемпион UFC на Крайнем Севере, в небольшом городе Дудинка, который находится в самой северной части Красноярского края. Сам боец незадолго до субботнего триумфа опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о своем спортивном пути.

По словам Петра Яна, любовь к боксу передалась ему от старшего брата и с 12 лет он занимался спортом профессионально. А уже в возрасте 15 лет юный боксер уехал один в Омск, чтобы поступить там в спортивную школу. В большом городе Ян зарабатывал на жизнь тем, что дрался на боксерских шоу в одном из омских ночных клубов. За каждый бой платили по четыре тысячи рублей. Параллельно с этим он участвовал в окружных соревнованиях, которые еще и умудрялся выигрывать несколько лет подряд.

В этот период все большую популярность набирали смешанные единоборства, и молодой спортсмен решил сменить амплуа, попутно осваивая приемы борьбы на YouTube. В 2013-м дебютировал в MMA, а через год смог заключить контракт с российской промоутерской компанией ACB (ныне — Absolute Championship Akhmat). Там выступал последующие несколько лет.

Первая возможность стать чемпионом ACB представилась Петру Яну в 2016 году, но тогда раздельным решением судей он проиграл бой Магомеду Магомедову. Однако уже через год взял реванш и завоевал свой первый чемпионский пояс, который смог защитить осенью того же года в бою с бразильцем Матеусом Маттосом. И только после этого Ян начал триумфальное шествие в UFC.

Интересно, что с Жозе Алду Петр Ян уже пересекался — в 2016 году им довелось вместе тренироваться, и бразилец — легенда MMA — даже подарил тогда билеты на турнир UFC молодому и на тот момент еще малоизвестному российскому бойцу. Собственно, благодаря Алду Петр впервые оказался на UFC, пусть и в качестве зрителя.

И вот теперь, спустя четыре года, «учитель» и «ученик» сошлись на ринге в очном противостоянии. Так что в победе Яна можно усмотреть смену поколений. Жозе Алду — успешный сложившийся боец, выигравший множество боев и в течение нескольких лет успешно защищавший титул чемпиона UFC в полулегком весе. Но в последние годы он начал сдавать позиции и в этом году вынужден был перейти в легчайшую весовую категорию. Стоит напомнить: когда Алду завоевал первый чемпионский пояс UFC, Ян зарабатывал боями в ночных клубах.

Надо отдать должное: после боя окровавленный экс-чемпион нашел в себе силы подняться и поздравить нового триумфатора. Значит, признал в молодом российском бойце достойного преемника.