Американский боец решил, что Нурмагомедов не достоин первого места рейтинга UFC

«Этот первый номер — полная чушь. <…> Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Элу Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика. <…> Это смешно», — написал Джонс, который после перестановок в рейтинге стал вторым.

Накануне российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи возглавил абсолютный рейтинг UFC.

Россиянин одолел американца 24 октября в рамках турнира UFC в Абу-Даби — он провел удушающий прием во втором раунде поединка. Для него эта победа стала 29-й в карьере. Нурмагомедов не проиграл ни разу, пишет RT. После боя он объявил, что уходит из спорта.

Накануне спортсмен вернулся в Дагестан и рассказал журналистам, что выполнил свою миссию, заканчивает карьеру на пике и счастлив по этому поводу.