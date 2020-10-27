Нурмагомедов впервые занял первую строчку общего рейтинга бойцов UFC

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал Нурмагомедов.

24 октября в Абу-Даби российский боец одержал верх над американцем Джастином Гейджи. Эта победа стала 29 в его карьере. После боя он заявил, что уходит из спорта.

27 октября Нурмагомедов с чемпионским поясом вернулся в родной Дагестан. Он заявил журналистам, что выполнил свою миссию в спорте, уходит на пике и очень счастлив. Боец добавил, что рано или поздно ему пришлось бы принять это решение. Он обещал своей маме завершить карьеру. Нурмагомедов ушел из профессионального спорта непобежденным.