«Миссия выполнена»: Нурмагомедов рассказал, что счастлив уйти из UFC

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу. После прилета он сказал журналистам, что выполнил свою миссию в UFC и уходит на пике.

«Дэйна [Уайт] хочет, чтобы я дрался, выступал, деньги зарабатывал. Это самый пик моей карьеры, за бои были бы большие деньги. Но я очень счастлив, что принял такое решение, и считаю, что это самое подходящее время», — сказал Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что не каждый может уйти на пике карьеры, но он это сделал. Боец отметил, что через два года или чуть позже ему все равно бы пришлось принимать такое решение. Однако сейчас Нурмагомедов понимает, что он действительно лучший в этом виде спорта.

«Сегодня меня поставили на первое место среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Моя миссия выполнена», — отметил российский боец.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября провел бой с американцем Джастином Гейджи и одержал победу. После поединка россиянин объявил о том, что уходит из профессионального спорта. Он обещал сделать это своей маме. За свою карьеру спортсмен ни разу не проигрывал. На его счету 29 побед. До последнего времени Нурмагомедова тренировал его отец, но недавно он умер от осложнений от коронавируса.