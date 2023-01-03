Спорт 03 января 2023, 21:33 Перешедший в саудовский клуб «Аль-Наср» Роналду объявил о выполненной работе в Европе Футболист Роналду назвал выступление за саудовский клуб «Аль-Наср» новым вызовом Twitter

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Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал новым вызовом для себя выступление за клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср». Как сообщил телеканал Sky Sport, с таким заявлением спортсмен выступил на пресс-конференции перед первым выходом на поле стадиона Эр-Рияда.

Роналду подчеркнул, что подписание контракта с «Аль-Насром» стало одним из самых важных решений в его жизни.

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«В Европе моя работа сделана. Я выиграл все, и теперь это новый вызов», — заявил футболист.

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Он добавил, что дал слово выступать за саудовский клуб и сдержал его, несмотря на то, что ему поступило много предложений после ухода из «Манчестер Юнайтед».

В Эр-Рияд Роналду прибыл в минувший понедельник, 2 января, где прошел полный медицинский осмотр. Сегодня на стадионе «Мрсул-парк» проходит его официальная презентация как нового игрока команды.

Контракт Роналду и футбольного клуба «Аль-Наср» продлится до 2025 года. Как сообщил News.ru, ежегодный доход спортсмена составит более 200 миллионов евро с учетом участия в рекламных съемках. Эта сумма сделала Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В ноябре 2022 года Криштиану Роналду и клуб «Манчестер Юнайтед» досрочно расторгли действующий контракт по взаимному согласию. В официальном заявлении спортивной организации многие увидели намек, что причиной такого решения стала критика со стороны футболиста главного тренера клуба Эрика Тен Хага, когда он пожаловался на недостаточно уважительное отношение. Сам футболист заявил, что намерен искать новые вызовы.