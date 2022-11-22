22 ноября 2022, 20:51
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» расторг договор с Криштиану Роналду по взаимному согласию
Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта по взаимному согласию после двух сезонов. Об этом сказано в официальном заявлении футбольного клуба.
«Манчестер Юнайтед» поблагодарил португальского форварда за 145 голов, которые он забил в 346 матчах, и пожелал Роналду и его семье всего самого наилучшего.
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Клуб подчеркнул, что намерен и далее работать над развитием команды под руководством тренера Эрика тен Хага.
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Таким образом пресс-служба организации намекнула на интервью 37-летнего футболиста, в котором он раскритиковал главного тренера, а также все руководство «Манчестер Юнайтед».
Интервью, о котором идет речь, Роналду дал журналисту Пирсу Моргану. Футболист заявил, что не видит достаточного уважения со стороны главного тренера, а владельцы недостаточно заботятся о состоянии клуба.
СМИ сообщили, что реакция на такие заявления оказалась достаточно серьезной. Источники журналистов подчеркивали, что форвард может покинуть клуб без получения «отходных» в размере 19 миллионов евро.
Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Сам футболист признавался, что в команде впервые за долгое время почувствовал себя комфортно. Срок его контракта истекал в июне 2023 года.
Футбол
Криштиану Роналду
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