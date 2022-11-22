Спорт 22 ноября 2022, 23:07 Роналду раскрыл план на будущее после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду пообещал найти для себя новый вызов после ухода из «Манчестер Юнайтед» РИА «Новости»

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Досрочное расторжение заключенного контракта между футболистом Криштиану Роналду и клубом «Манчестер Юнайтед» произошло по взаимному согласию. Сам спортсмен заявил, что сейчас он поставил цель найти для себя новый вызов. Комментарий Роналду процитировал на своей странице в Twitter журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

В своем прощальном заявлении Роналду подчеркнул, что его любовь к «Манчестер Юнайтед» и болельщикам клуба останется с ним навсегда.

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«Тем не менее, мне кажется, что пришло время искать новый вызов», — подчеркнул футболист. Он пожелал команде успехов в оставшейся части сезона и в будущих матчах.

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду 22 ноября. В заявлении пресс-служба поблагодарила спортсмена за два сезона и 145 голов, которые он забил.

Клуб намекнул, что причиной досрочного прекращения сотрудничества с португальским форвардом стало его интервью с критикой главного тренера Эрика Тен Хага. Команда продолжит тренироваться и развиваться под руководством опытного наставника.

Скандальное интервью Роналду дал журналисту Пирсу Моргану. Спортсмен пожаловался на недостаточно уважительное отношение со стороны тренера, а также наплевательское отношение владельцев клуба к команде.

По данным СМИ, после такого заявления в руководстве «Манчестер Юнайтед» решили разорвать контракт, который истекал в июне 2023 года.