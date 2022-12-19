Спорт 19 декабря 2022, 03:38 Пеле поздравил Месси с заслуженным титулом чемпиона мира Трехкратный чемпион Пеле поздравил Месси с заслуженной победой на чемпионате мира — 2022 РИА «Новости»

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Бразильский футболист Пеле заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси своей карьерой заслужил титул чемпиона мира. Об этом Пеле написал в своей социальной сети.

«Сегодня футбол продолжает рассказывать свою историю, как всегда, увлекательно. Месси выигрывает свой первый чемпионат мира, как и заслужил своим путем», — написал Пеле.

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Трехкратный чемпион мира поздравил Аргентину с победой и отметил, что Диего Марадона улыбается. Он также отметил достижения французского игрока Килиана Мбапе, который забил все три гола в ворота аргентинцев во время финального матча. По словам Пеле, смотреть на это было настоящим подарком.

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Сборная Аргентины обыграла Францию по серии 11-метровых пенальти. У аргентинцев отличился Месси, во французской команде героем был Мбаппе. Аргентинца признали лучшим игроком турнира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром.

Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в чемпионате мира по футболу. Победа была долгожданной, последний раз страна выигрывала чемпионский титул 36 лет назад.