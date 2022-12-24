Спорт 24 декабря 2022, 04:38 Овечкин забросил 801-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с Хоу Хоккеист Овечкин забросил 801-ю шайбу и стал вторым в рейтинге лучших снайперов НХЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 801-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он разделил второе место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю с канадцем Горди Хоу.

Овечкин забил 801-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче против «Виннипег Джетс». Рекордсменом НХЛ по голам в чемпионатах является Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы.

Реклама

Александр Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В составе российской сборной форвард стал трехкратным чемпионом мира. В 2018 году вместе с «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист завоевал Кубок Стэнли. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/26.

Реклама

В ноябре россиянин побил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных за одну команду. Капитан «Кэпиталз». Он забил 787 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Овечкин также стал самым упоминаемым отечественным спортсменом в российских СМИ в 2022 году. Его медиаиндекс составил почти 1,3 миллиона. Следом за ним идет олимпийская чемпионка в командном соревновании по фигурному катанию Камила Валиева, а замыкает тройку лидеров футболист Артем Дзюба.