Овечкин побил рекорд по количеству шайб за одну команду | 360°

06 ноября 2022, 11:17
Овечкин побил рекорд по количеству шайб за одну команду
ТАСС: Овечкин сместил Хоу как рекордсмена по количеству шайб, забитых за одну команду
Российский нападающий американской команды «Вашингтон» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству шайб, заброшенных за одну команду. Об этом сообщил ТАСС.
Встреча «Вашингтон» — «Аризона» прошла со счетом 2:3. У проигравшего «Вашингтона» отличились Овечкин (29-я минута) и Энтони Манта (44-я). Это уже седьмая шайба Овечкина в сезоне, всего же 37-летний капитан забил 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
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Ранее рекорд НХЛ по голам за один клуб принадлежал Горди Хоу (786 шайб).
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В октябре Александр Овечкин сказал, что забросил первую шайбу в сезоне НХЛ благодаря удаче. «Вашингтон» тогда на домашней встрече обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4. Перед началом НХЛ Овечкин попал в рейтинг лучших хоккеистов лиги. В тройку лучших форвардов также вошел россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту Уайлд».
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Александр Овечкин
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