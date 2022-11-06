Овечкин побил рекорд по количеству шайб за одну команду | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 11:17 Овечкин побил рекорд по количеству шайб за одну команду ТАСС: Овечкин сместил Хоу как рекордсмена по количеству шайб, забитых за одну команду РИА "Новости"

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Российский нападающий американской команды «Вашингтон» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству шайб, заброшенных за одну команду. Об этом сообщил ТАСС.

Встреча «Вашингтон» — «Аризона» прошла со счетом 2:3. У проигравшего «Вашингтона» отличились Овечкин (29-я минута) и Энтони Манта (44-я). Это уже седьмая шайба Овечкина в сезоне, всего же 37-летний капитан забил 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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Ранее рекорд НХЛ по голам за один клуб принадлежал Горди Хоу (786 шайб).

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В октябре Александр Овечкин сказал, что забросил первую шайбу в сезоне НХЛ благодаря удаче. «Вашингтон» тогда на домашней встрече обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4. Перед началом НХЛ Овечкин попал в рейтинг лучших хоккеистов лиги. В тройку лучших форвардов также вошел россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту Уайлд».