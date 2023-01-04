Спорт 04 января 2023, 07:40 Овечкин сократил отставание от Гретцки до 86 голов Овечкин сократил отставание от Гретцки до 86 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 86 голов отставание от знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» россиянин отметился двумя заброшенными шайбами, однако столичный клуб все равно проиграл в овертайме со счетом 4:5.

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Таким образом, в послужном списке Овечкина уже 808 голов в заокеанской лиге. Он идет на втором месте по числу заброшенных шайб в истории НХЛ. У лидирующего Гретцки 894 гола в 1487 проведенных матчах.

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Ранее НХЛ признала 37-летнего россиянина лучшим хоккеистом лиги в декабре. В течение последнего месяца 2023 года Овечкин отличился 13 раз и еще девять раз ассистировал партнерам.

Кроме того, Овечкин стал часто упоминаемым спортсменом в российским СМИ в 2022 году.