Спорт 02 января 2023, 00:12 Хоккеист Овечкин стал главной звездой декабря в НХЛ НХЛ: российский хоккеист Овечкин стал главной звездой декабря РИА «Новости»

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НХЛ на своем сайте опубликовала список лучших игроков декабря. На первом месте оказался форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин.

Овечкин в 15 матчах забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач. Россиянин в декабре вышел на второе место в рейтинге снайперов НХЛ, сократив отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки до 88 шайб. Сейчас в активе Гретцки 894 шайбы.

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Вторую строчку топ-листа НХЛ в декабре занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Хоккеист набрал за аналогичное число матчей 31 очко. Кроме того, нападающий признан лучшим бомбардиром сезона, у него 72 балла.

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Третье место досталось форварду «Баффало Сэйбрз» Тейджу Томпсону. Хоккеист удивил болельщиков, став автором пяти шайб в матче с «Коламбусом». На его счету 22 очка в 11 декабрьских матчах.

Ранее журналисты подвели итоги 2022 года. Имя Александра Овечкина и фигуристки Камилы Валиевой упоминалось в СМИ чаще всего. И болельщики, и спортивные функционеры считают хоккеиста, выступающего в НХЛ, великим игроком и кумиром молодежи.