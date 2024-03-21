Спорт 21 марта 2024, 12:20 Овечкин поднялся в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин стал 13-м в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ РИА «Новости»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 13-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили «Известия».

Российский хоккеист оформил дубль в матче НХЛ «Торонто» против «Вашингтона». Благодаря этому Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 49 шайб.

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По итогам 1412 встреч в активе россиянина 1539 очков, из них 845 голов и 694 передачи. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» догнал по этому показателю Джо Торнтона, на счету которого 1539 очков в 1714 матчах. Овечкин разделил с ним 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.

После встречи с «Эдмонтон Ойлерз» российский хоккеист занимал 14-ю строчку в рейтинге. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу «Эдмонтона». Во время игры Овечкин сделал голевую передачу.