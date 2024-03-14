Спорт 14 марта 2024, 10:42 Овечкин не попал в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ Россиянин Овечкин занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Rich Graessle / Icon Sportswire / Global Look Press

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Эдмонтон Ойлерз» занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Эдмонтона». Овечкин сделал голевую передачу, благодаря чему число его баллов в карьере увеличилось до 1534 (в 1407 матчах). При этом абсолютным рекордсменом считается завершивший спортивную картеру канадский игрок Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков в 1487 матчах.

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Россиянин уступает по очкам лишь действующим игрокам Сидни Кросби (1566 очков, 12-е место рейтинга) и Джо Торнтону (1539 очков, 13-е место рейтинга). Ранее нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что Овечкин может обогнать Гретцки по числу заброшенных в ворота противника шайб.