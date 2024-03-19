Спорт 19 марта 2024, 09:42 Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки Дубль Овечкина принес «Вашингтону» разгромную победу над «Калгари» John Woods/Keystone Press Agency/globallookpress

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась счетом 5:2, двумя заброшенными шайбами отличился форвард Александр Овечкин. Россиянин стал первой звездой матча, сообщил РБК.

На встрече с «Калгари» также забили голы игроки «Вашингтона» Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон. У «Калгари» шайбы в ворота соперника забросили Кевин Руни и Маккензи Уигар.

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Сейчас на счету Овечкина 52 очка — 21 гол и 31 передача — в 64 матчах сезона. До «вечного» рекорда легендарного Уэйна Гретцки по голам хоккеисту осталась 51 шайба, всего канадец за карьеру забросил 894. У Овечкина пока 843 гола в 1411 матчах. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что 38-летний россиянин может обогнать Гретцки.

При этом Овечкин ранее отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26. В профессиональный хоккей, по мнению спортсмена, еще 10 лет играть может только человек со здоровьем Ильи Ковальчука.