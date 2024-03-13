13 марта 2024, 11:43
Овечкин получил шанс побить рекорд Гретцки
Капитан «Эдмонтона»: у россиянина Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки
Российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» назвали величайшим бомбардиром своего времени. Он может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Такое мнение выразил форвард ХК «Эдмонтон Ойлерз», играющий в НХЛ, Коннор Макдэвид. Его слова привело РИА «Новости».
В ночь на 14 марта «Вашингтон» встретится с «Эдмонтоном». Накануне игры Макдэвид прокомментировал участие в матче Овечкина. По его словам, россиянин очень вынослив и еще долго сможет играть на высоком уровне, поражая ворота противника.
Реклама
Сейчас в активе Овечкина 840 забитых шайб в 1407 матчах лиги. Он уступает Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.
Российский форвард считается одним из ключевых игроков «Вашингтона». Практически в каждом матче он делает результативные пасы или забивает.
НХЛ
Вашингтон
Рекорды
Александр Овечкин
Реклама
Реклама