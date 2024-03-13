Спорт 13 марта 2024, 11:43 Овечкин получил шанс побить рекорд Гретцки Капитан «Эдмонтона»: у россиянина Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки Nick Turchiaro / Icon Sportswire / Global Look Press

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Российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» назвали величайшим бомбардиром своего времени. Он может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Такое мнение выразил форвард ХК «Эдмонтон Ойлерз», играющий в НХЛ, Коннор Макдэвид. Его слова привело РИА «Новости».

В ночь на 14 марта «Вашингтон» встретится с «Эдмонтоном». Накануне игры Макдэвид прокомментировал участие в матче Овечкина. По его словам, россиянин очень вынослив и еще долго сможет играть на высоком уровне, поражая ворота противника.

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Сейчас в активе Овечкина 840 забитых шайб в 1407 матчах лиги. Он уступает Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Российский форвард считается одним из ключевых игроков «Вашингтона». Практически в каждом матче он делает результативные пасы или забивает.