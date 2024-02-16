Спорт 16 февраля 2024, 18:13 Хоккеист Овечкин признался, что не готов играть до 50 лет

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Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин признался, что не планирует играть в хоккей до 50 лет. Об этом спортсмен рассказал «Спорт-Экспрессу».

«До 50 лет не могу играть. Доиграю текущий контракт и все? Думаю, да», — сказал Овечкин.

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Спортсмен добавил, что в профессиональный хоккей еще 10 лет играть может только человек со здоровьем Ильи Ковальчука.

Как сообщил RT, соглашения Овечкина с «Вашингтоном» будут действовать до конца сезона‑2025/26.