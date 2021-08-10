Отец Месси подтвердил его переход в ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси действительно переходит в парижский клуб ПСЖ. Это подтвердил его отец Хорхе Орасио Месси.

Месси полетел в Париж. Сегодня аргентинец подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен». Журналист Фабрицио Романо написал в Twitter, что эту информацию подтвердил отец Месси.

«Да, сегодня Лео подпишет контракт с ПСЖ», — привел журналист слова Хорхе Месси.

Месси официально объявит о переходе в ПСЖ в среду на совместной пресс-конференции.

СМИ ранее сообщили, что Месси подпишет с французским клубом двухлетний контракт. Предположительно, бывший игрок «Барселоны» будет играть в ПСЖ под 30-м номером, как и в начале карьеры в испанском клубе, за который аргентинец выступал в основе с 2004 года.

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Месси не сдержал эмоций и заплакал. Он назвал каталонский клуб своим домом и признался, что не может смириться с реальностью.

«Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и правил чемпионата Испании. Долги каталонского клуба уже превысили миллиард евро.