Аргентинский футболист и бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси во вторник прибудет в Париж для подписания двухлетнего контракта с клубом ПСЖ. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Самолет Месси приземлится во французской столице уже в ближайшие часы. Сообщается, что знаменитый футболист договорился о подписании контракта с ПСЖ.

Аргентинец перейдет в «Пари Сен-Жермен» на два года. Месси будет играть за клуб под номером 30, с которым он когда-то начинал свою карьеру в испанской «Барселоне». Футболисту в Париже предстоит пройти медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с ПСЖ. И уже в среду Месси даст интервью на пресс-конференции в новой форме.

«Барселона» не стала продлевать контракт с Месси, который выступал за команду с 2004 года. Пути с футболистом разошлись по финансовым причинам. По правилам чемпионата Испании клуб не смог предложить спортсмену необходимую сумму.

Ранее СМИ сообщили, что Месси якобы еще может вернуться в «Барселону» и что руководство клуба сделало футболисту некое последнее предложение.