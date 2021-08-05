Лионель Месси покинул «Барселону». Контракт футболиста потянут не все

Футболист Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона», за который выступал с 2000 года. Срок контракта игрока истек еще 30 июня. О том, что нового договора не будет, стало известно 5 августа. Новому соглашению помешали большие долги каталонского клуба, которые остались от прошлого руководства. Месси 34 года, а значит о закате карьеры говорить пока рано. Но клубов, готовых оплатить его гонорар немного.

Судьба Марадоны

Представить себе Месси в майке не «Барселоны» невозможно в принципе. Он слишком много времени провел в этом клубе и его уход сегодня звучит, как гром среди ясного неба. Так прокомментировал уход футболиста в беседе с «360» бывший футболист Александр Мостовой.

Он пошутил, что в аэропорту Барселоны сейчас должны стоять самолеты шейхов и миллиардеров, которые хотят знать, куда же Месси согласится отправиться.

«Самый хороший вариант для такого талантливого футболиста, кто может заплатить такие деньги — это «Манчестер Сити». Тем более, что сейчас там тренер его друг Гвардиола. Лео понимает, что многие команды не дотягивают до уровня «Барселоны», поэтому сложно сказать, будет это ему интересно или нет. Но если какая-то заоблачная сумма будет, то может и там оказаться», — заявил Александр Мостовой.

Эксперт отметил, что ожидал от Месси уступок по сумме контракта. Он знал о финансовом состоянии клуба, но на такой шаг не пошел.

Наверняка там за два года столько денег уже потеряно. Поэтому я удивлен. Мне кажется. Месси мог пойти на уступки, остаться в Барселоне и уже заканчивать там. Я думаю, что год-два он может везде поиграть, а потом поехать в Аргентину, чтобы закончить, как в свое время Марадона. Скорее всего так и будет Александр Мостовой.

Спортивный журналист Георгий Черданцев исключил возвращение Месси на родину в ближайшее время.

«Пока человек может зарабатывать деньги, он должен это делать. У Месси еще не пенсионный возраст, а доигрывать у себя в стране — это по сути, бесплатно. Кто откажется от таких огромных денег, когда их еще в принципе можно заработать?», — сказал он.

По его прогнозу, предложить сходные по деньгам контракты футболисту могут клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити. Других вариантов эксперты не представили.

Жесткие правила Ла Лиги

В официальном заявлении на сайте «Барселоны» говорится, клуб достиг соглашения с Месси по пунктам контракта, но подписать его не могут из-за правил испанской Ла Лиги о регистрации игроков.

Речь идет о правилах проверки доходов клуба. По итогам прошлого сезона траты «Барселоны» превысили 671 миллион евро, что намного больше, чем позволено клубу. В этой связи визировать новые контракты ему запретили.

«Барселона» уже в долгах, которые превышают один миллиард евро, поэтому потратить они могут только 160 миллионов. По данным СМИ, прошлый контракт Месси составлял больше половины этой суммы. Но клубу еще нужно платить другим игрокам, зарплату тренерам, тратить деньги на выезд на матчи и так далее.

Ла Лига внимательно следит за финансовым состоянием клубов. В отличие от УЕФА, в Испании проверки проводят перед началом сезона, где указывается сумма, которую команды могут потратить.

Каждый новый контракт регистрируют в специальной системе, где сумму за игрока проверяют аналитики. Если они понимают, что денег недостаточно, то заключения документа не будет.

Долги «Барселоне» оставил еще прошлый директор Хосеп Бартомеу, арестованный в марте этого года по делу о коррупции.

Надежда не умирает

Небольшой шанс, что Месси все же останется в «Барселоне» есть. Об этом написал в своем Telegram-канале футбольный аналитик Вадим Лукомский. По его мнению, своим заявлением об уходе лучшего игрока клуб пытается надавить на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Подобный прецедент был в 2017 году, когда футболист Неймар переходил из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».Тогда Ла Лига пыталась заблокировать сделку, так как не хотела терять талантливого игрока. В результате Неймар сам выкупил свой контракт у «Барселоны».

«В случае с Лео логика такая же, а отличия в том тут, что у Тебаса есть все нужные полномочия, чтобы сделать исключение, которое все лето косвенно выпрашивала „Барса“», — написал Лукомский.

Аналитик отметил, что сегодняшнее заявление клуба — это железный намек главе Ла Лиги, что разгрузить свой состав, чтобы справиться с долгами он не сможет, а перспектива потерять Месси реальна.

Хавьера Тебаса поставили перед сложной задачей: готов ли он отстаивать свои принципы ценой потери Месси.

«Считаю сценарий маловероятным, но недостаточно безумным, чтобы молчать о нем», — подытожил Вадим Лукомский.