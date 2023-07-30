Спорт 30 июля 2023, 16:17 Осужденная в России за наркотики баскетболистка Грайнер пропустит матчи WNBA из-за психологических проблем Баскетболистка Грайнер пропустит два матча WNBA из-за проблем с психическим здоровьем Speaker Office of Nancy Pelosi / Общественное достояние / Википедия

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Освобожденная из тюрьмы в России баскетболистка Бриттни Грайнер пропустит два ближайших матча клуба «Финикс Меркьюри». У девушки психологические проблемы со здоровьем, сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Спортсменка не будет играть в матчах Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с клубами «Чикаго Скай» и «Индиана Фивер». Матчи запланированы на 30 июля и 1 августа.

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Команда девушки поддерживает ее и ждет скорого возвращения. Пока Грайнер сосредоточится на своем здоровье.

Бриттни Грайнер — 32-летняя американская профессиональная баскетболистка. В 2014 году стала чемпионкой женской НБА в составе команды «Финикс Меркури».

В феврале 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву для участия в играх Евролиги. В аэропорту Шереметьево ее задержали — на девушку среагировала служебная собака. У нее нашли запрещенные вещества. В итоге спортсменку осудили за контрабанду наркотиков.

Россия и США 8 декабря провели обмен заключенными. Грайнер отправилась в Америку, а отбывавший 25-летний срок Виктор Бут — в Россию. Тем не менее Грайнер считает себя незаконно задержанной. В апреле 2023 года стало известно, что спортсменка собралась выпустить книгу, чтобы рассказать миру о «непостижимом периоде» своей жизни.

Однако эксперты сомневаются, что мемуары будут иметь успех. Скорее всего, это будет просто эпатажное привлечение внимания. Писатель Платон Беседин предполагал, что на страницах «честной книги» Грайнер даже появятся медведи с балалайками.