Эксклюзив 13 апреля 2023, 18:30 Медведи, ГУЛАГ, наркотики: 1937-й для американской баскетболистки Писатель Беседин: баскетболистка Грайнер готовится шокировать страшными историями о России РИА «Новости»

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Журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков, а в декабре 2022-го обменяли на Виктора Бута. Несколько дней назад стало известно, что спортсменка собирается выпустить книгу, чтобы рассказать миру о «непостижимом периоде» своей жизни и привлечь внимание к другим «незаконно» задержанным американцам. О том, как хвалители превращаются в хулителей, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер могла бы стать великой баскетболистской, но не срослось. Возможно, такова карма всех Бриттни: блистать, а потом угасать. Правда же, мисс Спирс?

Но и после своих блистательных игр и перформансов Грайнер оказалась очень и очень хорошей баскетболистской.

РИА «Новости»

Однако запомнится она все же не этим, а тем, как ее задержали в Москве, в аэропорту Шереметьево. Служебная собака учуяла наркотики — и понеслась. У Бриттни обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом.

Она особо и не отпиралась. А дальше был суд и было тюремное заключение. Так ли хотела жить центровая?

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области / РИА «Новости»

Президент США Джо Байден потребовал освободить Грайнер из тюрьмы. Десяток селебрити выступили примерно с теми же заявлениями. Некоторые грозились приехать в Россию лично. Как, например, один из главных фриков мирового баскетбола Деннис Родман. Отличный игрок, кстати, король подборов. Но не приехал.

В результате Бриттни все-таки обменяли. На Виктора Бута, как известно. Выпустили из тюрьмы и отправили домой. Теперь Грайнер захотела свои 15 минут американской славы — и даже больше.

Поэтому мир застыл в ожидании ее книги: Бриттни обещает издать мемуары, где она станет живописать все ужасы жизни в России. Ну и о «зоне» напишет, конечно. Правда, куда хуже, чем Шаламов или Довлатов.

Это стандартная история, в общем-то. Играет иностранный спортсмен в России, зарабатывает огромные деньги — и молчит. В интервью вещает: «Мне все нравится». А тот, кто премию хочет: «It’s a wonderful, wonderful life in Russia!» Вот только потом, когда контракт заканчивается или что не сложилось, некоторые из таких хвалителей начинают петь совсем по-другому.

Превращаются в хулителей. Все было ужасно, Россия — у, это дремучая страна! Расизм, притеснения.

Некоторые идут еще дальше, как, к примеру, экс-футболист «Локомотива» и немного «Томи» Гари О’Коннор, вещавший после отъезда из России о том, что на клубную базу приезжали реальные пацаны с семками.

Боюсь, Бриттни Грайнер не станет тут исключением. Она уже настроилась шокировать и эпатировать страшными историями о России. Это ГУЛАГ, детка, 1937-й! И, конечно, всеобщая нетолерантность!

Вот только один вопрос. Бриттни — открытая лесбиянка. Для начала она женилась (или вышла замуж) на другой баскетболистке. Они даже детей завели. Но не сложилось, и Бриттни женилась (вышла замуж) повторно. Кутеж, чего уж там! И это случилось до переезда в Россию.

Тут, как мы понимаем, статус Грайнер не изменился. Так где, простите, были заявления о том, как плохо в России относятся к лесбиянкам? Как унижают, как притесняют их? Где это все?

Фото: из соцсетей Бриттни Грайнер

Ищу, ищу, но (развожу руками) не нахожу. Зато — внимание! — сколь много признаний и возмущений Бриттни Грайнер о том, как ее травили за гомосексуальность в родных США. Разве что с вилами и чесноком за ней не бегали. Так где, получается, свободы? Где эти хваленые liberty и freedom? Мы знаем ответ.

Вот только, боюсь, напишет Бриттни Грайнер совсем другое. Может, и медведи с балалайками на страницах «честной книги» появятся.