Мир 17 декабря 2022, 00:57 Осужденная в России Бриттни Грайнер вернулась домой в США Баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась домой после реабилитации в Техасе YouTube

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Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была на 9 лет осуждена в России за контрабанду наркотиков, вернулась домой в Аризону. До этого она неделю провела в Техасе, где проходила реабилитацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети спортсменки.

«Так хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвой на каждом шагу», — написала баскетболистка.

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Грайнер поблагодарила за помощь адвокатов, президента США Джо Байдена и представителей Белого дома. Россия и США 8 декабря провели обмен заключенными. Грайнер отправилась в Америку, а отбывавший 25-летний срок за торговлю оружием Виктор Бут — в Россию.

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Ранее Бут рассказал, что не станет бороться с американской судебной системой и не будет требовать компенсации за проведенные годы в тюрьме. После возвращения Грайнер США заявили, что сделают все возможное для вызволения из российской тюрьмы бывшего морского пехотинца Пола Уилана.