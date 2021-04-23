Ургант высмеял предложение МОК изменить девиз Олимпийских игр

Телеведущий Иван Ургант высмеял предложение президента МОК Томаса Баха об изменении олимпийского девиза «Быстрее, выше сильнее», в который могут добавить слово «вместе». Шутка об этом прозвучала в четверг в выпуске передачи «Вечерний Ургант».

Телеведущий предположил, что слово «вместе» по-латыни будет звучать как «оргия».

«Глава Международного олимпийского комитета заявил, что к слогану нужно добавить слово „вместе“. На что сборная России, лишенная флага и гимна на Олимпиаде, сказала: „Класс! Куда нести взносы?“ [На латыни] будет звучать: Citius, altius, fortius, orgia», — пошутил Ургант.

Исполнительный комитет МОК поддержал предложение Баха. На сайте организации сообщили, что новый девиз может звучать как Citius, altius, fortius — communis.

Накануне МОК утвердил в качестве замены российскому гимну на Олимпиадах в Токио и Пекине музыку Чайковского. Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что теперь у олимпийской команды есть все элементы айдентики.

МОК ранее запретил преклонять колено и поднимать кулак на Олимпиаде в Токио.