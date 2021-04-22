«Весь мир будет понимать: это Россия». Навка назвала достойной замену гимну на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет утвердил замену российскому гимну на Олимпиаде — речь идет о концерте № 1 для фортепиано русского композитора Петра Чайковского. Фигуристка Татьяна Навка назвала этот выбор достойным.

«Это конечно не есть хорошо, понятное дело, что намного лучше было бы, если бы звучал российский гимн. Но я слышала, сейчас прошел чемпионат мира, и это не помешало нашим спортсменам стоять на пьедестале и петь наш гимн. Я думаю, что вся страна, весь мир будет понимать, что это Россия. Но раз уж такая ситуация произошла…» — отметила она.

Навка подчеркнула, что музыка Чайковского — «не самый худший вариант, это прекрасная мелодия».

Очень много споров по поводу выбора музыки. На мой взгляд, она достойная Татьяна Навка.

Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпиадах в Токио и Пекине. На соревнованиях будет звучать первый концерт для фортепиано с оркестром российского композитора, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что процесс согласования композиции с МОК был непростым.

Ранее Россия предложила в качестве замены гимну песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. На Олимпийских играх российские спортсмены выступят под флагом ОКР с цветами триколора, а также в костюмах без надписей, которые будут легко узнаваемы для болельщиков любой страны.