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    22 апреля 2021, 18:32

    «Весь мир будет понимать: это Россия». Навка назвала достойной замену гимну на Олимпиаде

    Екатерина Земская, Нина Петлинова

    Международный олимпийский комитет утвердил замену российскому гимну на Олимпиаде — речь идет о концерте № 1 для фортепиано русского композитора Петра Чайковского. Фигуристка Татьяна Навка назвала этот выбор достойным.

    «Весь мир будет понимать: это Россия». Навка назвала достойной замену гимну на Олимпиаде

    «Это конечно не есть хорошо, понятное дело, что намного лучше было бы, если бы звучал российский гимн. Но я слышала, сейчас прошел чемпионат мира, и это не помешало нашим спортсменам стоять на пьедестале и петь наш гимн. Я думаю, что вся страна, весь мир будет понимать, что это Россия. Но раз уж такая ситуация произошла…» — отметила она.

    Навка подчеркнула, что музыка Чайковского — «не самый худший вариант, это прекрасная мелодия».

    Очень много споров по поводу выбора музыки. На мой взгляд, она достойная

    Татьяна Навка.

    Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпиадах в Токио и Пекине. На соревнованиях будет звучать первый концерт для фортепиано с оркестром российского композитора, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что процесс согласования композиции с МОК был непростым.

    Ранее Россия предложила в качестве замены гимну песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение. На Олимпийских играх российские спортсмены выступят под флагом ОКР с цветами триколора, а также в костюмах без надписей, которые будут легко узнаваемы для болельщиков любой страны.