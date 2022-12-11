Спорт 11 декабря 2022, 02:45 Определились все полуфиналисты ЧМ-2022 в Катаре Сборные Франции, Марокко, Аргентины и Хорватии вошли в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре Pxhere

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Стали известны все пары полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре. Последним полуфиналистом стала Франция. Сборная этой страны одержала победу над англичанами.

Матч сборных команд Франции и Англии закончился со счетом 2:1 в пользу французов.

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Теперь им предстоит сыграть с командой Марокко. Игроки этой сборной впервые в истории вышли в полуфинал мирового первенства по футболу. Игра за выход в финал состоится 14 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Второй парой, которая поборется за билет в финал мирового первенства, станут команды Аргентины и Хорватии. Они встретятся на поле на день раньше — 13 декабря. Игра также назначена на 22:00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет 18 декабря. Последняя игра в Катаре начнется в 18:00 по московскому времени. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своем желании увидеть в финальной игре чемпионата команды Аргентины и Марокко. По его словам, «классным был бы финал без вражеских стран».