Общество 10 декабря 2022, 23:11 Медведев заявил о желании увидеть финал ЧМ-2022 «без вражеских стран» Зампред Совбеза России Медведев хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 игру Аргентины и Марокко Pxhere

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду та то, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные команды Аргентины и Марокко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — отметил Медведев.

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Аргентинские футболисты вышли в полуфинал мирового первенства после победы на командой из Нидерландов. Победителя определила серия пенальти. В полуфинале сборной Аргентины предстоит сыграть с футболистами из Хорватии.

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Марокканская сборная обыграла соперников из Португалии, что позволило ей впервые в истории выйти в полуфинал чемпионата мира по футболу. Единственный гол забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте матча.

Теперь сборной Марокко предстоит сыграть против победителя матча между футболистами Англии и Франции. На момент написания новости команды отыгрывают второй тайм. Счет 1:0 в пользу французов.

Проигрыш марокканцам на ЧМ-2022 заставил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду уйти с поля, вытирая слезы.