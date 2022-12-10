10 декабря 2022, 23:11
Медведев заявил о желании увидеть финал ЧМ-2022 «без вражеских стран»
Зампред Совбеза России Медведев хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 игру Аргентины и Марокко
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду та то, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные команды Аргентины и Марокко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — отметил Медведев.
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Аргентинские футболисты вышли в полуфинал мирового первенства после победы на командой из Нидерландов. Победителя определила серия пенальти. В полуфинале сборной Аргентины предстоит сыграть с футболистами из Хорватии.
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Марокканская сборная обыграла соперников из Португалии, что позволило ей впервые в истории выйти в полуфинал чемпионата мира по футболу. Единственный гол забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте матча.
Теперь сборной Марокко предстоит сыграть против победителя матча между футболистами Англии и Франции. На момент написания новости команды отыгрывают второй тайм. Счет 1:0 в пользу французов.
Проигрыш марокканцам на ЧМ-2022 заставил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду уйти с поля, вытирая слезы.
Дмитрий Медведев
Футбол
Чемпионат мира по футболу - 2022
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