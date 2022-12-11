Спорт 11 декабря 2022, 00:43 Франция обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре Сборная Франции обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2022 Pxhere

Читать 360tv в

Сборная Франции одержала победу над англичанами в последнем матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Французы открыли счет на 17-й минуте матча. Автором гола стал полузащитник Орельен Тчуамени. Во втором тайме Англия сравняла счет, когда капитан сборной Гарри Кейн реализовал пенальти. Решающий мяч в матче забил нападающий французской команды Оливье Жиру 78-й минуте встречи.

Реклама

Победа над англичанами позволила Франции выйти в полуфинал ЧМ-2022. Впереди французов ждет игра с командой Марокко. За выход в финал также сразятся между собой футболисты Аргентины и Хорватии.

Реклама

Ранее марокканцы обыграли соперников из Португалии и впервые в истории вышли в полуфинал мирового первенства по футболу. Капитан португальцев Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после проигрыша команды. Поле спортсмен покидал, вытирая слезы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в финале соревнования встретятся сборные команды Аргентины и Марокко.