21 января 2024, 05:54
«Она лучшая». Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам
Юная фигуристка Базылюк набрала 70,29 балла, выиграв чемпионат РФ по прыжкам
Российская 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 балла на соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Sports.ru.
Юная спортсмена является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
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В финале чемпионата она исполнила каскад тулупов, начав с четверного, потом прыгнула четыре тройных, потом четверной сальхов, тройной тулуп и на бис сделала еще один четверной.
«Она — лучшая. Даже не ожидая оценок», — сообщило издание «КП Спорт».
Чемпионат проходит на «ЦСКА Арене» в Москве. В воскресенье, 21 января, состоится уже командный турнир.
Второе место заняла 16-летняя Аделия Петросян, набравшая 57,89 балла, а третье — 12-летняя Елена Костылева с 54,69 баллами.
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