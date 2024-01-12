12 января 2024, 14:32
Фигуристка Загитова призналась в желании стать актрисой
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы сняться в фильме. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на Weibo.
«Роли, которые мне предлагали, мне не очень нравились. Но надеюсь, что в будущем меня как-то рассмотрят в этом деле», — высказалась знаменитость.
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По ее словам, фигурное катание имеет прямую связь с актерским мастерством. В связи с этим девушка считает, что у нее не будет каких-либо проблем в киноиндустрии.
Фигурное катание
Кино
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