Спорт 12 января 2024, 14:33 Фигуристка Хендрикс заявила, что удивилась высоким баллам в короткой программе на чемпионате Европы

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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Литве. Спортсменка заявила, что не ожидала такого результата. Об этом сообщил Goldenskate.com.

По словам Хендрикс, высокие баллы стали для нее неожиданностью, ведь каталась она на «трясущихся ногах».

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При этом фигуристка отметила, что действительно боролась за каскад во второй половине, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».