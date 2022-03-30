Олимпийский чемпион Батыргазиев проведет бой против Гаджиалиева в Москве

Российский боксер, чемпион ОИ в Токио Альберт Батыргазиев встретится с азербайджанским спортсменом Гайбатуллой Гаджиалиевым 2 апреля. Десятираундовый поединок боксеров в легком весе пройдет в Москве. Бой покажут на Первом канале.

Для 23-летнего Батыргазиева это станет уже шестым поединком на профессиональном ринге. Турнир в УСК «Крылья Советов» организует промоутерская компания Dynamo boxing promotions.

Последний бой Батыргазиев провел в декабре прошлого года в Москве. Тогда в четвертом раунде он техническим нокаутом победил венесуэльца Франклина Мансанилью.

Гаджиалиеву 30 лет. В последний раз он выходил на ринг против Эржана Тургумбекова из Киргизии. Бой прошел в марте 2021 года в Екатеринбурге и завершился победой Гаджиалиева.

Батыргазиев тоже проводил поединок против Тургумбекова и вышел из него победителем.

В рамках турнира 2 апреля в Москве Игорь Иванченко в восьмираундовом поединке в первом среднем весе встретится с Павлом Сосулиным. Тяжеловес Владимир Иванов проведет восьмираундовый бой с Павлом Дорошиловым.

Помимо этого, состоится полуфинальный поединок российской суперсерии в полусреднем весе. Алексей Скомороха сразится с Шугаибом Насруллаевым.