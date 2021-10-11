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    11 октября 2021, 19:31

    Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал титул WBO European

    Российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии WBO

    Ольга Назаркина

    Россиянин Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 килограмма. Он оказался сильнее итальянца Суата Лазе, победив его в 10-раундовом поединке в Уфе.

    Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал титул WBO European

    Победу Батыргазиеву присудили во втором раунде. Россиянин нокаутировал итальянца, тот отказался от продолжения из-за травмы плеча.

    Поединок прошел в столице Башкирии в рамках вечера бокса, который приурочили ко Дню республики.

    Батыргазиеву 23 года. Этим летом он завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Помимо этого, он четыре раза становился чемпионом России. В 2020 году боксер завоевал пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    На счету 41-летнего Лазе 25 побед, семь из которых нокаутом, семь ничьих и два поражения.