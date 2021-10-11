Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал титул WBO European

Россиянин Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 килограмма. Он оказался сильнее итальянца Суата Лазе, победив его в 10-раундовом поединке в Уфе.

Победу Батыргазиеву присудили во втором раунде. Россиянин нокаутировал итальянца, тот отказался от продолжения из-за травмы плеча.

Поединок прошел в столице Башкирии в рамках вечера бокса, который приурочили ко Дню республики.

Батыргазиеву 23 года. Этим летом он завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Помимо этого, он четыре раза становился чемпионом России. В 2020 году боксер завоевал пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 41-летнего Лазе 25 побед, семь из которых нокаутом, семь ничьих и два поражения.