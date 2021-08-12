Олимпийский чемпион Батыргазиев заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом

Триумфатор боксерского турнира в весовой категории до 57 килограммов Альберт Батыргазиев заявил, что победу на Олимпиаде в Токио надо как можно скорее забыть и двигаться дальше. При этом, по словам спортсмена, он до сих пор полностью не осознал, чего ему удалось добиться. Интервью с ним опубликовал RT.

«Было время все обдумать… Потихоньку начинал понимать, что вообще происходит и что я сделал. Нам удалось вписать свои имена в историю. Но ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться на достигнутом», — заявил Батыргазиев.

По словам боксера, он до конца сам не успел осознать, что получил титул олимпийского чемпиона. Пока до конца это ощущение еще не пришло. Батыргазиев отметил, что все токийские достижения произошли вчера. Нужно слезать с пьедестала и работать дальше, ведь так намного проще готовиться и тренироваться. Победа в Японии уже осталась в прошлом, а работать надо над завтрашним днем.

Олимпийский чемпион рассказал и о планах на будущее. По его словам, сейчас можно спокойно совмещать карьеру и в качестве любителя, и в качестве профессионала.

Олимпийские игры дают эмоции совершенно иного характера. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. До Игр в Париже осталось всего три года, поэтому спортсмен настраивается поехать и туда.